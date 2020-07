Με νέο βίντεο κλιπ 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το θρυλικό κομμάτι «No Woman, No Cry»

Στις 24 Ιουλίου, το άλμπουμ «Legend» του 1984 θα κυκλοφορήσει ξανά σε περιορισμένη έκδοση, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο εξώφυλλο του LP με μια εικόνα του Μάρλεϊ. Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως το «One Love / People Get Ready», «Get Up, Stand Up», «Is This Love», «Jammin», «Could You Be Loved» και «Three Little Birds».