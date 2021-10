Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έχει μαγειρέψει για πολλά διάσημα πρόσωπα, αλλά το κορυφαίο, σύμφωνα με τον ίδιο ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα.



Ο σεφ που συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «Gordon, Gino & Fred Go Greek» εξερευνά τις γαστρονομικές απολαύσεις των ελληνικών νησιών μαζί με τους φίλους του, τον σεφ Gino D' Acampo και τον μετρ ξενοδοχείων Fred Sirieix.



Στο επεισόδιο της Δευτέρας ο Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι το καλύτερο γεύμα που έχει φτιάξει ποτέ ήταν για την πριγκίπισσα Νταϊάνα τη δεκαετία του 1990



Ήταν ένα γεύμα που για ορεκτικό είχε μαγειρέψει τερίν με πράσο και για κυρίως πιάτο λαβράκι.



Αποκάλεσε την πριγκίπισσα Νταϊάνα «απλά όμορφη» συγκρίνοντας την μάλιστα με το πλούσιο ελληνικό περιβάλλον της Ελλάδας.

