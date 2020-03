Viral έγινε βίντεο όπου καταγράφθηκε ένας καυγάς μεταξύ δύο επιβατών τρένου λόγω… κορωνοϊού, στο Σίδνεϋ.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μία γυναίκα καθόταν ο ένας απέναντι από τον άλλο στο τρένο, όταν ξαφνικά η γυναίκα έβηξε.

Τότε, άρχισαν να διαφωνούν για τον.. τρόπο που έβηξε η γυναίκα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Australian Broadcasting Corporation που καθόταν κοντά στους δύο επιβάτες.

Woman appears to cough at man during

argument over coughing etiquette on a #Sydney train. #coronavirus #coronavirusaustralia #COVID2019 #2019nCoV pic.twitter.com/rQozZGrN0D