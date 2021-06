Οι πρώτες πέντε υποσχόμενες υποψήφιες θεραπείες κατά της COVID-19 μπαίνουν στο χαρτοφυλάκιο με τα θεραπευτικά προϊόντα της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα προς ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο με θεραπείες κατά της COVID-19. Ενώ οι εμβολιασμοί προχωρούν με αυξανόμενη ταχύτητα, ο ιός δεν θα εξαφανιστεί και οι ασθενείς θα χρειαστούν ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες για να μειώσουν το άχθος της COVID-19. Ο στόχος μας είναι σαφής, στοχεύουμε να εντοπίσουμε περισσότερες υποψήφιες θεραπείες που βρίσκονται σε ανάπτυξη και να εγκρίνουμε τουλάχιστον τρεις νέες θεραπείες έως το τέλος του έτους», δήλωσε η Επίτροπος για την Υγεία, Στέλλα Κυριακίδου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, και τα πέντε υποψήφια σκευάσματα θεραπείας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και έχουν μεγάλες δυνατότητες να συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών νέων θεραπειών COVID-19 για να λάβουν έγκριση έως τον Οκτώβριο του 2021.

Ειδικότερα, οι τέσσερεις θεραπείες που μπαίνουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕ είναι θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων και βρίσκονται υπό κυλιόμενη αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Μία εξ αυτών αφορά συνδυασμό bamlanivimab και etesevimab από την εταιρεία Eli Lilly, η άλλη είναι συνδυασμός casirivimab και imdevimab από την Regeneron Pharmaceuticals, Inc. και την F. Hoffman-La Roche, Ltd. Η τρίτη υποψήφια θεραπεία είναι regdanivimab από την Celltrion και η τέταρτη θεραπεία είναι η sotrovimab από την GlaxoSmithKline και την Vir Biotechnology, Inc. Μία ακόμη θεραπεία είναι ανοσοκατασταλτική (baricitinib της εταιρείας Eli Lilly), η οποία έχει άδεια κυκλοφορίας που θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη θεραπεία ασθενών με COVID-19.

Η Επιτροπή τονίζει ότι θα καταρτίσει ένα χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον 10 πιθανών θεραπειών COVID-19 έως τον Οκτώβριο, βάσει των εργασιών της νεοσύστατης ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις παραλλαγές COVID-19. Η διαδικασία επιλογής θα είναι αντικειμενική και επιστημονική και τα κριτήρια επιλογής θα συμφωνούνται με τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι χρειάζονται διαφορετικοί τύποι προϊόντων για διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και για διαφορετικά στάδια της νόσου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προσδιορίσει τις κατηγορίες προϊόντων και θα επιλέξει τις πιο υποσχόμενες υποψήφιες θεραπείες για κάθε κατηγορία, με βάση επιστημονικά κριτήρια. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα ξεκινήσει περισσότερες κυλιόμενες αξιολογήσεις για πολλά υποσχόμενες θεραπευτικές ουσίες έως το τέλος του 2021, με την επιφύλαξη αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

Η στρατηγική της ΕΕ για τις θεραπείες κατά της COVID-19 στοχεύει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο θεραπειών, με στόχο την έγκριση τριών θερα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ