Ένοπλος άνοιξε πυρ στη βάση πεζοναυτών της Καλιφόρνια.

Το αμερικανικό σώμα πεζοναυτών αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι έχει ενημερωθεί για ένοπλο σε βάση στην Καλιφόρνια.

Στο περιστατικό έχει παρέμβει η στρατιωτική αστυνομία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση στο twitter, η στρατιωτική αστυνομία απάντησε σε πυρά στη βάση της Καλιφόρνια, ωστόσο, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KESQ, ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται, ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα από το Σώμα Πεζοναυτών.

#BREAKING: We are aware of reports of an active shooter at Marine Corps Air Ground Combat Center - Twentynine Palms. More to follow.