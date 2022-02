O Γενικός διευθυντής της εταιρείας Bourazas Food Service, Αλέξανδρος Μπουραζάς ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των premium προϊόντων HEIN (Χάιν) σε Ελλάδα και Κύπρο, μας εξηγεί τι κάνει τα αλλαντικά της γερμανικής εταιρείας τόσο ξεχωριστά.

Λίγα λόγια για την ιστορία του brand

Τα αλλαντικά HEIN με παράδοση 80 ετών ξεκίνησαν από μια μικρή πόλη στη Γερμανία το Osnabrück ως μια οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη. Η HEIN διαθέτει κατάλογο με ευρεία γκάμα προϊόντων, στον οποίο βρίσκει κανείς κλασικές επιλογές αλλά και πιο gourmet, από φιλέτο γαλοπούλας εως σαλάμι με περίβλημα τυριού ή πιπεριού. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τη Γερμανική εταιρεία τα τελευταία 20 χρόνια.





Τα προϊόντα της HEIN στην ελληνική αγορά

Ο κατάλογος της HEIN, όπως αναφέραμε, είναι μεγάλος. Κάποια από τα προϊόντα που ξεχωρίζουν και διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά είναι:

1. To αυθεντικό φιλέτο γαλοπούλας

2. Το παστράμι γαλοπούλας Chicago Style

3. To παστράμι μοσχαριού 100% Chicago Style

4. To παστράμι μοσχαριού New York Style

5. Tα λουκάνικα Μπράτβουρστ

6. Το ζαμπόν μελιού







Τι κάνει τα ΗΕΙΝ ξεχωριστά

Τα HEIN έχουν χαρακτηριστικά, τα οποία η ελληνική αγορά πρέπει να γνωρίζει.

Χαρακτηριστικά, τα οποία τα κάνουν μοναδικά και τους αποδίδουν - δικαιώς - το χαρακτηρισμό “Premium”.

1. Έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης, είναι φρέσκα και απολαυστικά

2. Δεν έχουν ίχνος συντηρητικών

3. Δεν έχουν προσθετικά γεύσης, είναι αυθεντικά

4. 100% ατόφια φιλέτα σε περιεκτικότητα, χωρίς προσμίξεις

5. Δεν περιέχουν γλουτένη

Όλα τα κορυφαία Super Markets της χώρας και αρκετά delicatessen εμπιστεύονται τα προϊόντα HEIN.

O Chef ambassador της ΗEIN

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον βραβευμένο Chef Στέφανο Πρίσκα δημιούργησε μια σειρά από μαγειρικά videos, μέσα από τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίσει τα γευστικά αυτά προϊοντα σε παρασκευές πέρα από ένα απλό snack. Μπορείτε να δείτε τα videos στο κανάλι μας στο Youtube

Σημεία πώλησης

Τα προϊόντα της HEIN θα τα βρείτε στον πάγκο κοπής των Super Markets ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Θανόπουλος και σε επιλεγμένα Delicatessen.Σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα HEIN επισκευτείτε το website https://hein.bourazas.gr/

