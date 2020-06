Δόθηκε στη δημοσιότητα η ιατροδικαστική εξέταση του Τζορτζ Φλόιντ από το Hennepin County Medical Examiner’s Office, η οποία είναι η επίσημη τελική νεκροτομή για την αίτια θανάτου του.

Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση ο Φλόιντ ήταν θετικός στον κορωνοϊό αλλά ασυμπτωματικός, όμως αυτό δεν συνέβαλε στο θάνατό του.

Σε σχέση με την τελευταία ιατροδικαστική εξέταση που είχε ζητήσει η οικογένειά του, αυτή αναφέρει ως αιτία θανάτου την καρδιοπνευμονική ανακοπή, ωστόσο δεν ξεκαθαρίζει από τι προκλήθηκε. Συμφωνεί όμως με το πόρισμα της προηγούμενης εξέτασης από την οικογένεια, ότι ήταν ανθρωποκτονία.

Στην έκθεση, οι τελικές διαγνώσεις του γραφείου αναφέρουν ότι ο Φλόιντ «σταμάτησε να ανταποκρίνεται, ενώ ήταν περιορισμένος από τους αστυνομικούς. Έλαβε ιατρική βοήθεια έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Hennepin HealthCare (HHC), αλλά δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν».

