Σπουδαία κατάκτηση και ακόμη μια ευρωπαϊκή διάκριση καλωσορίζει η Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, σκαρφαλώνοντας στη θέση 9 της Ευρωπαϊκής λίστας Best WorkplacesTM 2021 και συγκεκριμένα στην κατηγορία Best Large Workplaces in Europe με 500+ εργαζόμενους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε καταλάβει την πρώτη θέση στην κατηγορία άνω των 500 εργαζομένων στην Ελληνική λίστα Best Workplaces 2021 σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός Great Place to Work® στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή λίστα Best WorkplacesTM 2021, η οποία περιλαμβάνει τις 150 καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες για την φετινή χρονιά, αποτελείται από 25 πολυεθνικές, 25 μικρές εταιρείες με 10-49 εργαζόμενους, 50 μεσαίες με 50-499 εργαζόμενους και 50 μεγάλες με περισσότερους από 500 εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, και για τις 50 καλύτερες εταιρείες μεγάλου μεγέθους με 500+ εργαζομένους, σημειώνεται ότι αυτές προκρίθηκαν από τις 36 εθνικές λίστες του Great Place to Work® με τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη μεταξύ Ιουνίου 2020 και Μαΐου 2021.

Στο πλαίσιο της διάκρισης της Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), η ίδια συγκέντρωσε μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ενότητα που αφορούσε στην αναγνώριση των εργαζομένων της, με τα μέλη της εταιρείας να δηλώνουν σε ποσοστό 97,73% πως "Όλοι ανεξαιρέτως έχουν την ευκαιρία να αναγνωριστούν". Η εταιρεία πιστή στη δέσμευσή της να τοποθετεί τον Άνθρωπο μπροστά και να αναζητά διαρκώς την εξέλιξή της με τη δύναμη της ομάδας, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, απασχολώντας περισσότερους από 1000 εργαζόμενους στις 7 χώρες όπου έχει παρουσία.

Σε δήλωσή της η κα. Αλεξάνδρα Λόη, HR Director της Kaizen Gaming σημείωσε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διάκριση αυτή και ευχαριστούμε από καρδιάς τους ανθρώπους μας που μας χάρισαν ακόμα μια περήφανη στιγμή, την αναγνώριση της Kaizen Gaming ως μια από τις πρότυπες εταιρείες στην Ευρώπη με ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα. Μένουμε πιστοί στις αξίες μας για συνεχή βελτίωση και ομαδικότητα διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των Kaizeners και της εταιρείας μας ενώ ταυτόχρονα δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και αφοσίωση να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν μέσα σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον!»

Πηγή: skai.gr