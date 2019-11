«Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που αποτελεί και πρόκληση. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση, όπως έχω αποδείξει. Το όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελματίας πυγμάχος. Πλέον είμαι επαγγελματίας πυγμάχος. Είμαι περήφανος που είμαι διαβητικός, γιατί αν δεν έπασχα από διαβήτη, δεν θα ασχολούμουν σήμερα με την πυγμαχία. Ο διαβήτης μου ελέγχεται καλύτερα χάρη στην πυγμαχία, αλλά και η πυγμαχία ωφελείται από τον διαβήτη μου», τονίζει ο Ali.

Όταν ήταν μικρός, o Ali, αντιμετώπισε πρόβλημα με την απόκτηση άδειας πυγμαχίας και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε αγώνες παίδων ή νέων. Έπρεπε να περιμένει να αγωνιστεί στην κατηγορία των ανδρών. Τελικά, όταν έφτασε στην ηλικία των 17 ετών συμμετείχε στον πρώτο του επαγγελματικό αγώνα.

«Το να είσαι διαβητικός, δεν σε εμποδίζει να κάνεις αυτό που θέλεις στη ζωή σου», συμπληρώνει ο Ali, ο πρώτος επαγγελματίας πυγμάχος με διαβήτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι, για να επιτυχείς τους στόχους σου χρειάζεται να αγωνιστείς, αλλά και να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε στηρίζουν και ειδικούς που σε συμβουλεύουν.



Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) στην Ελλάδα

O ΣΔ είναι η συνηθέστερη χρόνια μεταβολική διαταραχή που επηρεάζει το 6-10% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως2. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν από ΣΔ περίπου 1.000.000 άνθρωποι, λαμβάνοντας υπόψη και τους αδιάγνωστους3.

Ο αριθμός των ατόμων με ΣΔ στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ ο ΣΔΤ1 αυξάνεται κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά και στους εφήβους - στοιχεία της Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας (Ε.ΜΕ.ΝΟ).4

Ιδιαίτερα ανησυχητικό επίσης είναι το γεγονός ότι και ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, νέους ακόμα και παιδιά, ακολουθώντας παράλληλη πορεία μαζί με την αύξηση της παχυσαρκίας στη χώρα μας.4

Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία της πρόσφατα ανακοινωθείσας αναδρομικής μελέτης παρατηρήσεων στην Ελλάδα σχετικά με την επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου, η οποία έδειξε ότι το ποσοστό των διαβητικών που πέτυχαν τον στόχο της HbA1c ήταν 53,9% το 2012 έναντι 56,1% το 2006.5

Ο ανεπαρκής γλυκαιμικός έλεγχος σχετίζεται με μακροχρόνιες μάκρο- και μίκρο- αγγειακές επιπλοκές. Τα άτομα με διαβήτη που δεν πετυχαίνουν καλή ρύθμιση του σακχάρου τους, κινδυνεύουν να εκδηλώσουν σοβαρές επιπλοκές6 όπως είναι :

• Καρδιαγγειακή νόσος

• Αμφιβληστροειδοπάθεια

• Νευροπάθεια

• Νεφροπάθεια

• Περιφερειακή αγγειακή νόσος

Η σημασία της καλής γλυκαιμικής ρύθμισης

Η συσχέτιση της συχνότητας των επιπλοκών της μικροαγγειοπάθειας και της μακροαγγειοπάθειας με το βαθμό της γλυκαιμίας έχει δειχθεί σε μια σειρά μελετών. Είναι εμφανές ότι όταν αυξάνεται έστω και λίγο η HbA1c, ιδιαίτερα δε άνω του 7%, αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών επιβεβαίωσαν το πόσο σημαντικό είναι ο στόχος της HbA1c να είναι κάτω από 7%.7-8

Η σημασία της καλής γλυκαιμικής ρύθμισης αλλά και των παραγόντων κινδύνου για την υγεία μας φάνηκε και σε μια πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη , με μέση διάρκεια παρακολούθησης τα 6 έτη, όπου άτομα με διαβήτη τύπου 2 και παράγοντες κινδύνου (αυξημένη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, αυξημένη αρτηριακή πίεση, λευκωματινουρία, κάπνισμα και αυξημένη LDL χοληστερόλη) εντός του στόχου εμφάνισαν μικρότερο ή και καθόλου επιπλέον κίνδυνο θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.9



Το μήνυμα του Ali προς τα άτομα που ζουν με διαβήτη είναι:

“Αναζητήστε βοήθεια, όση περισσότερη βοήθεια μπορείτε από επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν προς έναν καλύτερο τρόπο ζωής ''.



