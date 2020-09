Λίγο πριν τις εκλογές Νοεμβρίου, η οικογένεια Trump βλέπει τις αποκαλύψεις που φέρουν το όνομά της ολοένα να αυξάνονται. Μετά το “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” της Mary Jordan που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και αποκάλυπτε άγνωστες πτυχές της ζωής της πρώτης κυρίας της Αμερικής, ένα ακόμη βιβλίο είδε το φως της δημοσιότητας… και πάμε στοίχημα πως η Melania δεν ενθουσιάστηκε. Ο λόγος για το “Melania and Me” της πρώην φίλης και συμβούλου της Melania, Stephanie Winston Wolkoff.

Μεταξύ άλλων, η Stephanie Winston Wolkoff στο βιβλίο που κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου αναφέρεται στην ορκωμοσία του Trump, καθώς η ίδια είχε αναλάβει ρόλο-κλειδί στην διοργάνωση της εκδήλωσης και όπως αποκαλύπτει, το event στοίχισε το αστρονομικό ποσό ων 22 εκατομμυρίων ευρώ προκαλώντας σκάνδαλο που την απομάκρυνε από τον Λευκό Οίκο.

Αυτό ίσως που εντυπωσιάζει και αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα της Melania, αναφέρει το must, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον για την εικόνα της στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, μια μέρα βρέθηκε με την Melania Trump στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον. Καθώς οι παππούδες της Stephanie ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος, η ίδια ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται στη θέα της Αιώνιας Φλόγας που καίει εις μνήμην των πεσόντων."Πιστεύετε ότι η Melania ένιωσε συμπόνια και μου ζήτησε να ανάψουμε μαζί ένα κερί; Όχι. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να βγάλει μια καλή φωτογραφία για να τη δημοσιεύσει στα social media”, υποστηρίζει η ίδια.

Για να δείξει την ψυχρότητα και την αδιαφορία της συζύγου του Τραπ, η συγγραφέας αναφέρεται σε ένα ακόμη περιστατικό: την επίσκεψή τους σε κέντρο διαμονής προσφύγων στο Τούσον της Αριζόνα. “Όταν τα φώτα έσβησαν, η Melania μού είπε ‘αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα που έχουν κρεβάτι. Μεγάλωσαν με κακοποιούς και εγκληματίες. Άλλα παιδιά θα χαίρονταν στη θέση τους. Γιατί να μην φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Πολλά παιδιά στις ΗΠΑ πεινούν. Κι εμείς φροντίζουμε τα ξένα; Αυτό είναι τρελό”.

Πηγή: must