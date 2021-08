Ο Σάγεντ 'Αχμαντ Σαχ Σααντάτ ήταν γνωστός στο Αφγανιστάν ως υπουργός Επικοινωνιών, αλλά σήμερα μοιράζει πίτσα και μπιφτέκια αντί να δίνει κυβερνητικές εντολές. Εν τω μεταξύ η ιστορία του κάνει το γύρω του κόσμου και όταν την πληροφορήθηκε η εταιρεία διανομής έτοιμου φαγητού στην οποία εργάζεται, του προσέφερε μια θέση μάνατζερ.

Former Afghan communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. #Afghanistan #Germany pic.twitter.com/jfhRZ8xSpl