Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε ότι, σήμερα, περί τις 14:30 με 15:30, θα πραγματοποιηθεί διέλευση C-130 της 37ης Αεροπορικής Μοίρας των ΗΠΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αθήνα.

Η διέλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της άσκησης «Stolen Cerberus VII».

Την κοινή άσκηση προανήγγειλε με tweet και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα σημειώνοντας ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρυ Πάιατ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση Stolen Cerberus και πρόεσθεσε ότι «οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι έτοιμες να διασφαλίσουν, να αποτρέψουν και να υπερασπιστούν σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας».



.@USAmbPyatt & Gen. Floros participate in the annual Stolen Cerberus exercise at Elefsis Air Base w/ @HAFspokesman & @RamsteinOfficial. Our forward-deployed forces are engaged & ready with credible force to assure, deter, & defend in an increasingly complex security environment. pic.twitter.com/tURyjsZdsw