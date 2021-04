Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στην ΕΕ» μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου Johnson & Johnson.

Αυτά είναι καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ».

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.



This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR