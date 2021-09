Για τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν, μίλησε σε συνέντευξη του στο BBC ο αγαπημένος Βρετανός τραγουδιστής Φιλ Κόλινς ο οποίος όπως επισημαίνει δεν παίζει πια ντραμς αφού μετά βίας μπορεί να κρατήσει την μπαγκέτα τους.

Phil Collins Joining His Band 'Genesis' for Special Tour, Reveals He Can No Longer Play the Drums pic.twitter.com/eNcSlfGtlP — Melissa Knowles (@Knowlesitall) September 10, 2021

Η επιδείνωση της υγείας του μάλιστα, όπως επισημαίνει, να τραγουδάει καθιστός κατά την διάρκεια ζωντανών συναυλιών.

Ο 70χρονος ντράμερ και τραγουδιστής δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι απογοητευμένος από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του το 2009 και ξανά το 2015, γεγονός το οποίο επηρέασε τα νεύρα του ενώ πάσχει επίσης διαβήτη.

Είμαι κάπως σωματικά επιβαρυμένος, κάτι το οποίο είναι πολύ απογοητευτικό γιατί θα μου άρεσε να είμαι πιο ενεργός, είπε ο κόλινς στο βίντεο της συνέντευξης του για να προωθήσει μια περιοδεία επιστροφής για το βρετανικό προγκρέσιβ ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του 1970, Τζένεσις.

«Δεν μπορώ να κρατήσω μια μπαγκέτα με αυτό το χέρι, οπότε υπάρχουν ορισμένα φυσικά ζητήματα που με παρεμποδίζουν», είπε συγκεκριμένα.

Δεν ήταν σαφές πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι του τραγουδιστή δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τη συνέντευξη, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οκτώ φορές νικητής των Grammy είπε ότι ο γιος του Νικ θα έπαιζε ντραμς στην περιοδεία αυτό το φθινόπωρο, το πρώτο στη Βόρεια Αμερική από τους Genesis σε 14 χρόνια.

Ο Κόλινς, ο οποίος είχε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα τη δεκαετία του 1980 και του 1990 με επιτυχίες όπως In The Air Tonight, Sussudio και One More Night, ανακοίνωσε ότι σταματά την καριέρα του το 2011, αλλά επέστρεψε στη σκηνή από το 2017 για τη σειρά εκπομπών του με τίτλο "Ακόμα ζωντανός".

Στη συνέντευξη στο BBC,περιέγραψε την επερχόμενη περιοδεία των Genesis ως ένα κύκνιο άσμα του συγκροτήματος.

Είμαστε όλοι άντρες της ηλικίας μας και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό μάλλον αυτό είναι το κύκνιο άσμα μας. Νομίζω, γενικά για μένα, πως δεν ξέρω αν θέλω να είμαι μουσικά ενεργός, ανέφερε ο καλλιτέχνης.

Πηγή: ΒΒC