Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτόκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη υποδέχτηκαν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2021 το απόγευμα τους επίσημους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε ξενάγηση στην Πινακοθήκη, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον Παύλο Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδη, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η δούκισσα της Κορνουάλης, ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν, ο πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας Πατρίκ Μεζονάβ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Jean-Luc Martinez.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο ειδικού εκθεσιακού αφιερώματος. Πιο συγκεκριμένα Κάρολος και Καμίλα είδαν 11 έργα από την περιοδική έκθεση «Το 1821 στη ζωγραφική. Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της» και από τη μόνιμη Συλλογή:

1. Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη, 1855 Λάδι σε μουσαμά Δωρεά Πανεπιστημίου, αρ. έργου 493 Theodoros Vryzakis (1814-1878) The Army Camp of Karaiskakis, 1855 Oil on canvas Donated by the University, inv. no. 493

2.Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) Η Ελλάς ευγνωμονούσα, 1858 Λάδι σε μουσαμά Κληροδότημα Μαρίας Υψηλάντη, αρ. έργου 3202 Theodoros Vryzakis (1814-1878) Greece Expressing Gratitude, 1858 Oil on canvas Maria Ypsilanti Bequest, inv. no. 320

3. Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, 1861 Λάδι σε μουσαμά Δωρεά Πανεπιστημίου, αρ. έργου 1298 Theodoros Vryzakis (1814-1878) The Reception of Lord Byron at Missolonghi, 1861 Oil on canvas Donated by the University, inv. no. 1298

4. Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) Η Έξοδος του Μεσολογγίου, 1853 Λάδι σε μουσαμά αρ. έργου 5446 Theodoros Vryzakis (1814-1878) The Exodus from Missolonghi, 1853 Oil on canvas inv. no. 5446

5. Νικόλαος Γύζης (1842-1901) Μετά την καταστροφή των Ψαρών π. 1896-1898 Λάδι σε μουσαμά αρ. έργου 460 Nikolaos Gyzis (1842-1901) After the Destruction of Psara c. 1896-1898 Oil on canvas inv. no. 460

6. Ivan Aivasowsky (Ιβάν Αϊβαζόφσκυ, 1817-1900) Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη, 1881 Λάδι σε μουσαμά Δωρεά Πολυτεχνείου, αρ. έργου 277 Ivan Aivasowsky (1817-1900) The Firing of the Turkish Flagship by Kanaris, 1881 Oil on canvas Donated by the National Technical University, inv. no. 277

7. Eugène Delacroix (Ευγένιος Ντελακρουά, 1798-1863) Επεισόδιο του Ελληνικού Αγώνα, 1856 Λάδι σε μουσαμά Αγορά του Ελληνικού Δημοσίου με τη συνδρομή των Βασίλη Γουλανδρή και Σταύρου Νιάρχου, αρ. έργου 5618 Eugène Delacroix (1798-1863) Scene from the Greek War of Independence, 1856 Oil on canvas Purchased by the Greek State with the contribution of Basil Goulandris and Stavros Niarchos, inv. no. 5618

8 ΚΑΡΛ ΚΡΑΤΣAIΖΕΝ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1828 Λιθογραφία, 29 x 23 εκ. αρ. έργου Π.1325/ΓΙ/α KARL KRAZEISEN Theodoros Kolokotronis, 1828 Lithograph, 29 x 23 cm inv. no. Π.1325/ΓΙ/α 8B ΚΑΡΛ ΚΡΑΤΣAIΖΕΝ Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο κάστρο του ∆αµαλά, 1827 Μολύβι σε χαρτί, 16 x 12 εκ. αρ. έργου Π.1325/Α/11 KARL KRAZEISEN Theodoros Kolokotronis at the Fortress of Damalas, 1827 Pencil on paper, 16 x 12 cm inv. no. Π.1325/Α/11

9 Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904) Το φίλημα, πριν το 1878 Λάδι σε μουσαμά Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, αρ. έργου 139 Nikephoros Lytras (1832-1904) The Kiss, before 1878 Oil on canvas Collection of the E. Koutlidis Foundation, inv. no. 139

10 Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932) Παιδική συναυλία, 1900 Λάδι σε μουσαμά αρ. έργου 475 Georgios Iakovidis (1853-1932) Children’s Concert, 1900 Oil on canvas inv. no. 475

11 Παναγιώτης Τέτσης (1925) Λαϊκή αγορά (τρίπτυχο), (1979-1982) Λάδι σε μουσαμά 249 x 1215 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη αρ. έργου 9960 Panayiotis Tetsis (1925) Street Market (triptych), 1979-1982 Oil on canvas 249 x 1215 cm Donation of the artist inv. no. 9960

Πηγή: skai.gr