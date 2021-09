Eταιρεία αναζητά στις ΗΠΑ έναν λάτρη ταινιών τρόμου, ο οποίος θα λάβει το χρηματικό ποσό των 1.300 δολαρίων για να παρακολουθήσει 13 ανατριχιαστικά κλασικά κινηματογραφικά έργα και να ελέγχεται ο καρδιακός τους ρυθμός για να συγκριθούν οι παράγοντες φόβου στις ταινίες υψηλού και χαμηλού προϋπολογισμού.

Ο FinanceBuzz, ένας ιστότοπος χρηματοοικονομικών συμβούλων, ανακοίνωσε ότι αναζητά έναν «αναλυτή καρδιακών παλμών ταινιών τρόμου» για να παρακολουθήσει 13 ταινίες τρόμου διαφορετικών προϋπολογισμών και να συγκρίνει τον φόβο από ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού και τις αντίστοιχες χαμηλού προϋπολογισμού.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν είναι οι: Saw (Σε βλέπω), Amityville Horror, (Τρόμος στο Άμιτβιλ), A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, (Ένα Ήσυχο Μέρος 1 και 2), Insidious (Παγιδευμένη Ψυχή), Get Out (Τρέξε!), The Purge (Η Κάθαρση), Paranormal Activity (Μεταφυσική Δραστηριότητα), το ριμέικ του 2018 του Halloween (Η Νύχτα με τις Μάσκες), Candyman, The Blair Witch Project , Annabelle και Sinister.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα χρησιμοποιήσει μία συσκευή μέτρησης FitBit που θα καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό του, ενώ παρακολουθεί τις ταινίες.

Ο τυχερός υποψήφιος που θα προσληφθεί θα πληρωθεί 1.300 δολάρια για τις προσπάθειές του. Θα παράσχουμε επίσης ένα FitBit, το οποίο φοράει κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού μαραθωνίου και μια δωροκάρτα 50 δολαρίων για να καλύψει το κόστος των ενοικιάσεων ταινιών» αναφέρεται στον ιστότοπο.

Από όλους τους διαφορετικούς τύπους ταινιών που προβάλλονται στον κινηματογράφο, οι ταινίες τρόμου είναι οι πιο κερδοφόρες, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό τους.

Για να προκαλέσει ανατριχίλα στη σπονδυλική σας στήλη μία ταινία δεν χρειάζονται μόνο ειδικά εφέ υψηλών προδιαγραφών και εικόνες τρόμου που έχουν παραχθεί στον υπολογιστή (CGI). Τις περισσότερες φορές, οι ταινίες τρόμου είναι τρομακτικές λόγω της ιστορίας τους ... όχι του προϋπολογισμού του στούντιο παραγωγής. Το 2007 η «Μεταφυσική Δραστηριότητα» γυρίστηκε με μόλις 15.000 δολάρια και οι εισπράξεις της έφθασαν τα 193 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνεται στον ιστότοπο.

«Θα μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε αν ο προϋπολογισμός μιας ταινίας επηρεάζει ή όχι το πόσο τρομακτική μπορεί να είναι, φορώντας ένα Fitbit για να παρακολουθείτε τον καρδιακό σας ρυθμό ενώ παρακολουθείτε 13 φιλμ. Θα βαθμολογήσετε επίσης τις ταινίες με βάση την πρόβλεψή σας για το ύψος του προϋπολογισμού παραγωγής τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ