Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της συνάντησής τους στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του για τη χθεσινή συνάντησή του με το γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During telephone conversation with #Egypt FM S.#Shoukry, we discussed strengthening bilateral relations & developments in #EasternMediterranean, following up on meeting in Brussels. I also briefed my Egyptian counterpart on yesterday’s meeting with #ArabLeague SG in Cairo. pic.twitter.com/np7ihsUlXQ