Τα πρώτα του βήματα έκανε στην Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας ο Γκουνταμ, ένα ρομπότ – γίγαντας, έξι χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του.



Οι δημιουργοί του είχαν ως πηγή έμπνευσης το «Mobile Suit Gundam», μία κλασική ιαπωνική anime τηλεοπτική σειρά από τα τέλη του 1970.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7