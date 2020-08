Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας νεκρός και απροσδιόριστος αριθμός σοβαρά τραυματισμένων φέρεται να είναι ο απολογισμός εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας στην περιοχή Στόουνχεϊβεν στη ΒΑ Σκωτία, σύμφωνα με ακόμα ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα στη Βρετανία.

Η επιβατική αμαξοστοιχία της εταιρείας ScotRail εκτελούσε το δρομολόγιο Αμπερντίν-Γλασκώβη, όταν εκτροχιάστηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα.

Στα συνολικά πέντε βαγόνια πιστεύεται ότι επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος και έξι επιβάτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο εκτροχιασμός πιθανότατα οφείλεται σε υποχώρηση του εδάφους λόγω πλημμυρών που προκάλεσε τη νύχτα η σφοδρή βροχόπτωση.

The derailment of a passenger train in Aberdeenshire has been declared a major incident following reports of serious injuries. Pictures show smoke and a large number of emergency service vehicles on the scene.



Read the latest here: https://t.co/v1LRfwYj0A pic.twitter.com/4qMmnyamck

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο συρμός έπεσε σε πλαγιά όταν εκτροχιάστηκε, με αποτέλεμα να προκληθεί φωτιά. Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο του εκτροχιασμού.

Η τοπική Πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον έκανε λόγο για «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό». Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις άμεσης δράσης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ελικόπτερο-ασθενοφόρο.

Πηγή: skai.gr