Πυκνές θα είναι και τις επόμενες ημέρες οι διπλωματικές επάφες του Νίκου Δένδια με εκπροσώπους κρατών της περιοχής στον απόηχο της επεισοδιακής συνέντευξης με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί μια κινητική και δραστήρια εξωτερική πολιτική. Εγώ υπηρετώ αυτή την πολιτική σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» επισήμανε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησης με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δυο ανδρών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας - Λιβύης, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η σταθεροποίηση και η ανοικοδόμηση της χώρας.

«Ήταν μια ευκαιρία που [ο πρόεδρος Μένφι] βρισκόταν στην Αθήνα και μάλιστα για να χτίσουμε μετά από την εξαιρετικά καλή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Mένφι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου.

I met with the Chairman of the Libyan Presidential Council Mohamed al-Menfi. Focus on bilateral relations, promoting 🇬🇷🇱🇾 cooperation, regional developments, as well as the stabilisation & reconstruction of #Libya. pic.twitter.com/bMzVOW3Yr7