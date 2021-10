Τα ευεργετικά οφέλη του τρεξίματος είναι πάρα πολλά, τόσο για τη σωματική υγεία όσο και για την ψυχική. Πέραν του ότι είναι μια μορφή άσκησης που βοηθά το σώμα, καταπολεμά το άγχος, βελτιώνει τον ύπνο, μειώνει το αίσθημα κόπωσης, ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και χτίζει την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, είναι μια αθλητική δραστηριότητα, η οποία δεν γνωρίζει ηλικίες και σύνορα, ούτε χρειάζεται να επενδύσει κάποιος χρήματα προκειμένου να τη φέρει εις πέρας. Οπουδήποτε βρίσκεται, στο κοντινότερο γήπεδο ή πάρκο, στον δρόμο ή στην παραλία, οι διαδρομές που προσφέρονται είναι αμέτρητες και η κάθε μια κρύβει διαφορετικές προκλήσεις.

Η bwin, έχοντας τον αθλητισμό στον πυρήνα του DNA της, «αγκαλιάζει» εδώ και χρόνια τα μεγαλύτερα δρομικά event της χώρας ενώ αποδεικνύει την έμπρακτη υποστήριξή της στο αθλητικό κίνημα με το χορηγικό πρόγραμμα «Team Future: Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών», στο οποίο έχουν ενταχθεί 18 αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, με στόχο να πετύχουν το όνειρό τους και να κερδίσουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, πριν από δύο χρόνια, δημιούργησε την bwin Running Team, προκειμένου να δώσει στην ομάδα της και σε όλους όσοι ανακαλύπτουν τη χαρά του τρεξίματος, την ευκαιρία να αποκτήσουν τη δική τους αθλητική παρέα!

Η ξεχωριστή αυτή ομάδα της bwin δημιουργήθηκε με θεμέλια την αγάπη για τον αθλητισμό και την αναγνώριση της ανάγκης για υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Η σύγχρονη καθημερινότητα απομακρύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους από την άσκηση, γεγονός που τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, επηρεάζει την υγεία και την ψυχολογία τους. Η bwin Running Team προσφέρει διέξοδο, ενώ με τη διάθεση και το πάθος για τον αθλητισμό που τη διακατέχει, είχε από την αρχή στόχο να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της και να ενισχύσει το ομαδικό κλίμα. Παρακολουθώντας έστω και έναν αγώνα, στον οποίο λαμβάνει μέρος, είναι σαφές πως τα έχει καταφέρει!

Η bwin Running Team ξεκίνησε με συμμετοχές σε διάφορα events, σε όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σπέτσες και Ιωάννινα), παίρνοντας μέρος και σε όλους τους αγώνες που χορηγεί η bwin. Η φετινή πρεμιέρα της έγινε στο Ioannina Lake Run, μια πανέμορφη διαδρομή περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας, στην οποία το κορυφαίο στοιχηματικό brand είναι χορηγός.

Ακολούθησε το επετειακό 10ο Spetses Mini Marathon, επίσης με Μεγάλο Χορηγό την bwin, στο οποίο συμμετείχαν 50 άτομα με εξαιρετική διάθεση. Οι καιρικές συνθήκες δεν τους πτόησαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση: Τον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin και τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο, στον οποίο είναι ξανά Μεγάλος Χορηγός το διεθνές στοιχηματικό brand. Οι δύο διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Νοεμβρίου.

Τα μέλη της bwin Running Team, συν τοις άλλοις, έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν παρέα με πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, να τους γνωρίσουν από κοντά και να τους ακούσουν να μοιράζονται τις εμπειρίες που έχουν ζήσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλητισμού. Κι αυτό γιατί, κάθε φορά, στα events συμμετέχουν μέλη του χορηγικού προγράμματος «Team Future: Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών»! Στις

Σπέτσες πήρε μέρος για πρώτη φορά και ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, ο οποίος λατρεύει τον αθλητισμό και άφησε τη δική του «σφραγίδα» στην ομάδα, καθώς οι αξίες της του ταίριαξαν απόλυτα.

Το μότο "be fast, be sharp & strong, be the one, be part of bwin running team" είναι αυτό που δίνει τον τόνο στην ομάδα με τα κίτρινα, παρακινώντας τους συμμετέχοντες να τρέξουν ελεύθερα, απολαμβάνοντας τις πανέμορφες διαδρομές στην Ελλάδα και διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. Μια παρέα ανοιχτή σε όλους, γεμάτη εκπλήξεις και ανθρώπους που απολαμβάνουν το τρέξιμο!

Η bwin running team σε περιμένει για να ζήσεις κι εσύ μοναδικές στιγμές σε όλη την Ελλάδα!

