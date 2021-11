Πόσο έτοιμοι είναι οι συγκάτοικοι να πουν την αλήθεια τους ή να αντιμετωπίσουν την αλήθεια των άλλων; Αυτό θέλει να διαπιστώσει ο BIG BROTHER με το νέο παιχνίδι που τους καλεί να παίξουν, στο αποψινό live στις 22.00. Ένας συγκάτοικος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν θέσει οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου που θέτει την κάθε ερώτηση. Μεγάλες αποκαλύψεις και απρόσμενες αντιδράσεις έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη υποδέχονται στο στούντιο δύο προσωπικότητες που άφησαν ένα δυνατό αποτύπωμα στο πρόγραμμα, τον Στέφανο Μηλάτο και τον Ισίδωρο Δούνη.

Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές στο σπίτι δεν σταματούν. Ο BIG BROTHER στέλνει τους συγκατοίκους σε ένα κυνήγι θησαυρού και ο νικητής θα κερδίσει το κλειδί για το σεντούκι που κρύβει μέσα του ένα πολυπόθητο δώρο!

Ο Νίκος, η Άννα, η Ευδοκία, ο Κώστας και ο Νάσος είναι οι πέντε υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ποιος θα είναι εκείνος που στο τέλος της βραδιάς θα αποχαιρετήσει τους συγκατοίκους του; Αμέσως μετά την αποχώρηση ο BIG BROTHER ζητάει από τα πρόσωπα του σπιτιού να ψηφίσουν live τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση για την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε το trailer:



