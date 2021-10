ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 7 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. BIG BROTHER LIVE! Guest ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Η είσοδος των νέων συγκατοίκων στο σπίτι του BIG BROTHER άλλαξε τις ισορροπίες και δημιούργησε νέες παρέες. Η χρήση του βέτο από την Ευδοκία έφερε κι άλλα πρόσωπα στη λίστα των υποψήφιων με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον στους επτά!

Η Σαμάνθα, ο Παναγιώτης, η Μαίρη, η Ανχελίτα, ο Ισίδωρος, ο Steve και η Σύλια βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο από το σπίτι του BIG BROTHER. Ποιους θα στηρίξει με την ψήφο του το τηλεοπτικό κοινό;

Ακόμη ένας συγκάτοικος μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό τη δική του Γραμμή Ζωής κάνοντας εκ βαθέων αποκαλύψεις…

Στο πλατό του BIG BROTHER – LIVE, ο νικητής του Survivor, Σάκης Κατσούλης και η τρίτη φιναλίστ Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράζονται σκέψεις και απόψεις. Ποιες συμβουλές δίνουν στους συγκατοίκους;

Ένα BIG BROTHER LIVE διαφορετικό, απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα και την Αφροδίτη Γραμμέλη, στο σχολιασμό.

