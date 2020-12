Ένας βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιόρτασε στο σπίτι του τα 104α γενέθλιά του, στην Αλαμπάμα, στις ΗΠΑ, αφού πέρασε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, όπου κατάφερε να νικήσει τη νόσο Covid-19.

DOUBLE VICTORY: Major Wooten, a World War II veteran and great-great grandfather, beat the coronavirus and was released from the hospital just in time for his 104th birthday. @DavidMuir with the details — and the moment. https://t.co/SG4xAl1lTM #AmericaStrong pic.twitter.com/bno05TVi3e