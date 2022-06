Athens Fighting Championship : Έγραψε ιστορία το μεγαλύτερο event πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα

H πρώτη επαγγελματική παγκόσμια διοργάνωση μαχητικών σπορ Athens Fighting Championship, ενθουσίασε συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που βρέθηκε και κατέκλυσε το Ολυμπιακό Γήπεδο Tae Kwon Do, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη χώρα μας, σε πρότυπα εξωτερικού, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε 14 αγώνες πυγμαχίας, kick boxing, MMA και muay thai σε ένα event, με τους καλύτερους 28 Έλληνες και ξένους πρωταθλητές από όλο τον κόσμο.

Στις 14 κορυφαίες αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα ζευγάρια που έδωσαν τη μάχη τους στο ρινγκ ήταν τα ακόλουθα:

• Παύλος Τσαγκράκος vs Jozsef Roland Varga σε έναν αγώνα πυγμαχίας που νικητής αναδείχτηκε ο Τσαγκράκος με ομόφωνη απόφαση

• Gleb Shardin vs Μπάμπης Hilaj σε έναν αγώνα MMA με νικητή τον Shardin με split decision

• Stefan Stefanov vs Valeriy Zagrafov σε έναν αγώνα πυγμαχίας που νικητής αναδείχτηκε ο Zagrafov

• Ανδρέας Τσούκαλης vs Μπάμπης Κόρκης σε έναν αγώνα kick boxing με νικητή τον Τσούκαλη με split decision

• Eraldo Halilaj vs Roland Hoxha σε έναν αγώνα kick boxing που νικητής αναδείχτηκε ο Halilaj με ομόφωνη απόφαση

• Πουλίκος Τσαγκράκος vs Gergo Vari σε έναν αγώνα πυγμαχίας με νικητή τον Τσαγκράκο με TKO 2:17, 4R

• Μάκης Σιούτης vs Jansug Gogia σε έναν αγώνα MMA με νικητή τον Σιούτη

• Γιάννης Συμεωνίδης vs Roman Kurashvili σε έναν αγώνα MMA με νικητή τον Συμεωνίδη

• Γρηγόρης Νικολόπουλος vs Pal Olah σε έναν αγώνα πυγμαχίας που νικητής αναδείχτηκε ο Νικολόπουλος

• Αλέξανδρος Μουμτζής vs Hunter Muhammad Ali σε έναν αγώνα MMA με νικητή τον Μουμτζή

• Jason Σωτηρόπουλος vs Zoltan Sijer σε έναν αγώνα πυγμαχίας που νικητής αναδείχτηκε ο Σωτηρόπουλος με KO 1:30, 1R

• Πέτρος Αθανασίου vs Άγγελος Μαρτίνος σε έναν αγώνα kick boxing με νικητή τον Αθανασίου

• Στάθης Αντωνάς vs Szilvester Ajtai σε έναν αγώνα πυγμαχίας που νικητής αναδείχτηκε ο Αντωνάς με KO 2:30, 1R

• Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος vs Στέλιος Τασμαλίδης σε έναν αγώνα ΜΜΑ με νικητή τον Γρηγορόπουλο με υποταγή (kimura) 2:47, 1R

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι: Under Armour, Bonomi, Module Facility Management, Bacardi, QNT και Minoa Water.

Διοργανωτές του event ήταν οι: Σειρηνάκης Α.Ε και Βυζαντινός Target Sport Club.

Match Makers ήταν οι: Quest (MMA), Legacy (Kick Boxing, Muay Thai).

Στο πλαίσιο του Athens Fighting Championship ο διοργανωτής και ιδιοκτήτης της Σειρηνάκης Α.Ε., κ. Δημήτρης Σειρηνάκης δήλωσε σχετικά: «Καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να διοργανώσουμε το μεγαλύτερο event πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα, προσφέροντας μοναδικό θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε και το παρακολούθησε. Μεγάλες μάχες, συγκλονιστικές και αμφίρροπες αναμετρήσεις κράτησαν το ενδιαφέρον όλων μέχρι το τέλος. Στόχος μας είναι η διοργάνωση να αποτελέσει έναν παγκόσμιο θεσμό ώστε κάθε χρόνο όλα τα μεγάλα ονόματα να δίνουν το επίσημο ραντεβού τους μαζί μας».

Αντίστοιχα ο διοργανωτής, πανελλήνιος πρωταθλητής πυγμαχίας και Διευθύνων Σύμβουλος του Βυζαντινός Target Sport Club, κ. Χρήστος Γάτσης ανέφερε: «Είναι σημαντικό που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τους καλύτερους Έλληνες και ξένους πρωταθλητές από όλο τον κόσμο στο 1ο Athens Fighting Championship. Οι αγώνες ήταν όλοι εντυπωσιακοί και πρόσφεραν ενθουσιασμό στο κοινό που τους παρακολούθησε. Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς και συνεργάτες που μας στήριξαν σε αυτή την πρώτη προσπάθεια και ανυπομονούμε για τις επόμενες μάχες μας».

Το Athens Fighting Championship μεταδόθηκε τηλεοπτικά αποκλειστικά από την Cosmote TV έχοντας μία μετάδοση την Τρίτη 14 Ιουνίου ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου στις 22:00 μέσα από το Cosmote Sport 7HD.

Πηγή: skai.gr