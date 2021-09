Κυριολεκτικά άσχημη τροπή πήραν τα πράγματα για ένα ζευγάρι στην Αγγλία, που αποφάσισε να κάνει σεξ εντός οχήματος στο Ντέρμπισαϊρ.

Προφανώς ο «ενθουσιασμός της στιγμής» ήταν τέτοιος που κατά τη διάρκεια της πράξης, έλυσαν το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κυλήσει από λόφο.

Η κατάληξή ήταν να αναποδογυρίσει και να μείνει αιωρούμενο σε πλάγια θέση.

A couple had to be rescued by police after their car flipped on its side while they were "strengthening their relationship" https://t.co/GeKhdsW5HL