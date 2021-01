Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει την πίστα χορού, όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ιεροκήρυκας που προέβλεψε τον ερχομό του Ιησού, καταδικάστηκε σε θάνατο γύρω στο 29 μ.Χ.

Η Βίβλος και ο αρχαίος συγγραφέας Ιώσηπος Φλάβιος (37-100 μ.Χ.) περιγράφουν πώς ο Βασιλιάς Ηρώδης Αντίπας, γιος του Βασιλιά Ηρώδη, είχε εκτελέσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιώσηπος διευκρίνισε ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο Μάχαιρο, ένα φρούριο κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, στη σύγχρονη Ιορδανία.

Όπως αναφέρει το Live Science, ο Ηρώδης Αντίπας φοβόταν την αυξανόμενη επιρροή του Ιωάννη του Βαπτιστή στον πληθυσμό και έτσι τον εκτέλεσε, έγραψε ο Ιώσηπος. Η Βίβλος, από την άλλη πλευρά, λέει μια πολύ πιο περίπλοκη ιστορία, υποστηρίζοντας ότι ο Ηρώδης Αντίπας είχε εκτελέσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε αντάλλαγμα για έναν χορό.

Did archeologists uncover the original dance craze? This may have been where Salome made a request for John the Baptist's head. https://t.co/8sAEaHw3R0 pic.twitter.com/TZEB8tylsW — Live Science (@LiveScience) January 5, 2021

Η Βιβλική ιστορία ισχυρίζεται ότι ο Ηρώδης Αντίπας ήταν έτοιμος να παντρευτεί μια γυναίκα, την Ηρώδια, ενώ ήταν και οι δύο διαζευγμένοι, κάτι για το οποίο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έφερε αντίθετη άποψη.

Στο πάρτι γενεθλίων του Ηρώδη Αντίπα, η κόρη της Ηρώδιας, η Σαλώμη, με τον χορό της ενθουσίασε τον βασιλιά τόσο που της υποσχέθηκε ό, τι ήθελε ως ανταμοιβή. Η Σαλώμη τότε ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ηρώδης Αντίπας ήταν απρόθυμος να αποδεχθεί το αίτημα, αλλά τελικά αποφάσισε να το εκπληρώσει και να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή στη Σαλώμη σε μια πιατέλα.

Βρέθηκε η πίστα χορού;

Μια αυλή που αποκαλύφθηκε στο Μάχαιρο είναι πιθανότατα το μέρος όπου διαδραματίστηκε το συμβάν με τον χορό της Σαλώμης και όπου ο Ηρώδης Αντίπας αποφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έγραψε ο Γκιζζ Βορς, διευθυντής του πρότζεκτ με τίτλο «Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea», στο βιβλίο «Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata» (Fondazione Terra Santa, 2020). Η αυλή, είπε ο Βορς, έχει μια θέση σε κυκλικό σχήμα, που είναι πιθανώς τα ερείπια του θρόνου του Ηρώδη Αντίπα.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αυτή την αυλή το 1980, αλλά δεν αναγνώρισαν τη θέση ως μέρος του θρόνου του Ηρώδη Αντίπα, ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι εκεί έγινα τα παραπάνω γεγονότα. Η παρουσία του θρόνου δίπλα στην αυλή ενισχύει τα συμπεράσματα για την πίστα, έγραψε ο Βορς.

Η αρχαιολογική ομάδα έχει ανακατασκευάσει την αυλή και δημοσίευσε αρκετές εικόνες που δείχνουν πώς έμοιαζε κατά την περίοδο της εκτέλεσης του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Οι μελετητές απαντούν

Δεκάδες μελετητές που δεν συμμετείχαν στις ανασκαφές μίλησαν στο Live Science για τον ισχυρισμό ότι βρέθηκε ο θρόνος του Ηρώδη Αντίπα και η αυλή όπου έγινε ο «θανατηφόρος» χορός. Μερικοί μελετητές ήταν πεπεισμένοι, ενώ άλλοι ήταν σκεπτικοί.



Πηγή: Live Science