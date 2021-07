Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την ημέρα που θα συμπλήρωνε 60 χρόνια ζωής, έγιναν το απόγευμα σε ιδιωτική τελετή στον «Βυθισμένο κήπο» του Παλατιού του Κένσινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, σε ένα από τα αγαπημένα της σημεία στο παλάτι όπου πέρασε 16 χρόνια από τη ζωή της.

BREAKING: The Diana statue, unveiled by her feuding sons. pic.twitter.com/BmZ23kLWlj

Η τελετή πρόσφερε την ευκαιρία στους δύο γιους της, τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι να βρεθούν δια ζώσης για ακόμα μία φορά μετά από τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους με αφορμή τις κατηγορίες κατά της βασιλικής οικογένειας από τον Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξη προς την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η κατασκευή του αγάλματος ανατέθηκε από τους δύο αδερφούς στο διάσημο γλύπτη Ίαν Ρανκ-Μπρόουντλι το 2017.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει φιλοτεχνήσει την προτομή της βασίλισσας Ελισάβετ που βρίσκεται πάνω σε όλα τα νομίσματα της βρετανικής στερλίνας.

Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μόνο λίγα μέλη της οικογένειας της Νταϊάνα και της επιτροπής που είχε αναλάβει την αναδιαρρύθμιση του κήπου ώστε να υποδεχθεί το άγαλμα.

The statue of Diana, Princess of Wales in the Sunken Garden at Kensington Palace has been unveiled. pic.twitter.com/96wmD94NgE