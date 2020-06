Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix «Jeffrey Epstein: Filthy Rich» νέα στοιχεία φαίνεται να έρχονται στο φως όταν η ομάδα των Anonymous έκανε μια ανάρτηση στο twitter με κάποιες τρομακτικές αποκαλύψεις για μερικές από τις πιο δημοφιλείς διασημότητες, συμπεριλαμβανομένης της Naomi Campbell.

Οι Anonymous τη συνδέουν μαζί με τον Jeffrey Epstein όπως και τον Donald Trump, τον πρίγκιπα Andrew και άλλες γνωστές προσωπικότητες, σημειώνει το must.

Que Naomi Campbell está supuestamente implicada en una red de tráfico infantil, es que wtfff pic.twitter.com/lzfQbcGiwS — Medina (@juanangelmj) May 31, 2020

Οι Anonymous κυκλοφόρησαν ένα έγγραφο με το όνομα Jeffrey Epstein's Little Black Book. Ανάμεσα στα ονόματα του «μαύρου βιβλίου» είναι αυτό της Naomi Campbell μαζί με τους Donald Trump, Ivanka Trump, Phil Collins, πρίγκιπα Andrew και τον Tony Blair.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι μια γυναίκα υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Trump και του Epstein δηλώνοντας ότι τη βίασαν όταν ήταν 13 ετών. Οι Anonymous έβαλαν αποδείξεις στον σύνδεσμο της δημοσίευσης γράφοντας: «Σκοτώσατε τον Jeffrey Epstein για να καλύψετε την ιστορία της εμπορίας παιδιών και του βιασμού».

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4 — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Καθώς περισσότεροι θαυμαστές άρχισαν να ρωτούν τη Naomi ζητώντας απαντήσεις σχετικά με τη δημοσίευση στο Twitter η ίδια απενεργοποίησε την ενότητα σχολίων στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram.

This photo reveals all - Naomi Campbell, Ghislaine Maxwell, and trump all in one photo! #Anonymous really here exposing all these cover ups. pic.twitter.com/ekmd678e9d — 平和と愛 (@SophieYeoo_) June 1, 2020

Να σημειωθεί πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται ότι ο λογαριασμός αλλά και τα στοιχεία που δημοσίευσε είναι αυθεντικά.

Am I reading this correctly? It’s so disgusting to see so many women on this list. Especially when so many young girls were the ones being exploited @NaomiCampbell @IvankaTrump #EatTheRich #Anonymous pic.twitter.com/adZUKxSLQW — Betty Techane (@BettyTechane) May 31, 2020

Πηγή: Μust