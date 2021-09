Ο CEO της Pfizer τοποθετήθηκε ως προς τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προέβλεψε το τέλος της πανδημίας

Το επόμενο έτος, θα επιστρέψουμε όπως φαίνεται στην πλήρη κανονικότητα αναφορικά με το ζήτημα της πανδημίας, σύμφωνα με τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life."



Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/3zbWdLt2hx pic.twitter.com/ZdrhvvsdwF