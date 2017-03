Έπεσε θεαματικά η αυλαία του The Voice of Greece

03/03/2017

Ο Γιάννης Μαργάρης αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του “The Voice of Greece”, του φαντασμαγορικού show της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, που συγκίνησε με την ερμηνεία του το κοινό. Η βελούδινη φωνή του αλλά και το συναίσθημα που πλημμύρισε τη σκηνή δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους τηλεθεατές που τον ψήφισαν σε πρωταγωνιστή της βραδιάς. Ένας εντυπωσιακός και συναρπαστικός τελικός του “The Voice of Greece” που είχε απ’ όλα: πολλή μουσική, λάμψη, αγωνία, άγχος, χιούμορ, χειροκροτήματα και φυσικά συγκίνηση και δάκρυα.

Η αυλαία του “The Voice of Greece” έπεσε χθες το βράδυ με μεγάλο νικητή τον Γιάννη Μαργάρη, από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια. Ο νεαρός τραγουδιστής κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού, ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS EMI Universal κι ένα αυτοκίνητο.

Ο μεγάλος τελικός του “The Voice of Greece” κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, που στους άνδρες 25-34 έφτασε κατά μέσο όρο στο 54,7%, ενώ στις γυναίκες 15-24 σημείωσε κατά μέσο όρο 52,6%. Τον τελικό παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό 1.268.529 τηλεθεατές, που στο νεανικό κοινό 15-44 κατέγραψε κατά μέσο όρο 32,6%, ενώ στο σύνολο κατέγραψε 27,3%.

Στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου, τα οκτώ αστέρια που ξεχώρισαν στον ημιτελικό του “The Voice of Greece” έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ερμηνεύοντας κομμάτια της δικής τους επιλογής. Ο εξαιρετικός Γιώργος Καπουτζίδης με κέφι και διάθεση παρουσίασε έναν όμορφο τελικό βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα. Με το ευρηματικό χιούμορ του άνοιξε την βραδιά τραγουδώντας γνωστές επιτυχίες των τεσσάρων coaches… τρολάροντάς τους. Κοινό και κριτές έμειναν άφωνοι μαζί του, διασκέδασαν και τον καταχειροκρότησαν.

Οι τέσσερις coaches: Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στο μεγάλο τελικό του “The Voice of Greece”. Ενθάρρυναν όλα τα παιδιά που ανέβηκαν στη σκηνή να τραγουδήσουν, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τους διαγωνιζόμενους κι έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στα οκτώ αστέρια που κατάφεραν να φτάσουν κοντά στο έπαθλο.

Πλούσιο ήταν και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς με την Έλενα Τσαγκρινού ν’ ανοίγει την αυλαία του τελικού ερμηνεύοντας το νέο τραγούδι των Otherview. Καλεσμένη της βραδιάς ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ερμήνευσε δικά της αλλά και παλαιότερα λαϊκά τραγούδια. Όταν ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή, οι τραγουδιστές του “The Voice of Greece” εμφανίστηκαν δίπλα της και χόρεψαν όλοι μαζί παραδοσιακούς χορούς, αποσπώντας το χειροκρότημα και τις επευφημίες του κόσμου.

Η σκηνή του «The Voice of Greece» υποδέχτηκε τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά που ερμήνευσε τη νέα του επιτυχία "Ζήτημα ζωής" αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΙ. Σ’ ένα εντυπωσιακό, ρομαντικό σκηνικό, ο Σάκης Ρουβάς με τη συνοδεία της κιθάρας του μάγεψε το κοινό, το οποίο δεν σταμάτησε να τον χειροκροτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας του. Η πύρινη βροχή που έπεφτε από πίσω του και ο κόσμος που παραληρούσε στις κερκίδες έκαναν το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου να σείεται.

Από τους οκτώ διαγωνιζόμενους οι τέσσερις που κατάφεραν να συνεχίσουν μετά την πρώτη ψηφοφορία του κοινού ήταν οι: Κασσιανή Λειψάκη, Γιάννης Μαργάρης, Νικολέτα Μηλιώνη (από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια) και ο Χρήστος Θεοδώρου (από την ομάδα του Σάκη Ρουβά). Στη συνέχεια οι τέσσερις τραγούδησαν και πάλι για να απομείνει η τελική δυάδα στη σκηνή και να ερμηνεύσει για τρίτη και τελευταία φορά τα τραγούδια της. Η Κασσιανή Λειψάκη και ο Γιάννης Μαργάρης μάγεψαν το κοινό, που έδωσε τελικά την πρωτιά στον Γιάννη Μαργάρη. Μάλιστα, ο μεγάλος νικητής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση και τα δάκρυά του όταν άρχισε να τραγουδά και πάλι το τραγούδι που του χάρισε το έπαθλο.