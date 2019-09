Κατεχόμενα: Συνάντηση Τσαβούσογλου - Ακιντζί - Η κυπριακή ΑΟΖ στο επίκεντρο

Με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, συναντήθηκε τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ αναμένεται να προβούν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.



Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Τούρκος «πρέσβης» στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπαστσερί, ο ειδικός εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Ερχάν Ερτσίν, ο εκπρόσωπός του Μπαρίς Μπουρτζιού και ο Γενικός Διευθυντής του τμήματος Κύπρου στο τουρκικό ΥΠΕΞ, πρέσβης Τσιαγατάι Ερτσιγιές. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Ακιντζί – Τσαβούσογλου, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς οι πρόεδροι των «κοινοβουλευτικών» κομμάτων, ανέμεναν ήδη στο «προεδρικό».

Met w/President @MustafaAkinci_1 &leaders of political parties of #TRNC. Discussed Cyprus issue and recent developments in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/iKkI7PR4gu