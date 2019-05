Βρετανία: Γέννησε αγόρι η Μέγκαν Μαρκλ

Τα γραφεία στοιχημάτων έδιναν περισσότερες πιθανότητες το μωρό να είναι κορίτσι.

Δούκας ήταν παρών στο τοκετό.

Congratulations to Meghan Markle & Prince Harry on the birth of their BABY BOY! 💙👑🎉 #RoyalBaby #BabySussex



pic.twitter.com/ke21Jd4pYT