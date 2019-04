Γκουαϊδό: Ξεκίνησε η τελική φάση ανατροπής του Μαδούρο (video)

, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο

«Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έλαβαν τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας», αναφέρει ο Γκουαιδό στο βίντεο που δημοσιοποίησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

BREAKING: Surrounded by military personnel, Venezuelan opposition leader Juan Guaidó calls for military uprising against the Maduro government today, saying "Today the armed forces are clearly on the side of the people, Operation Freedom is underway. " pic.twitter.com/uIj3vUT5eF