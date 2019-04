Παναγία των Παρισίων: Το κόστος, η διάρκεια αποκατάστασης, οι δωρεές

Πρωτοφανής επίδειξη αλληλεγγύης της διεθνούς κοινότητας και ιδιωτικών φορέων για την αναστήλωση ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας όπως η Παναγία των Παρισίων. Έως στιγμής, οι δωρεές για την αποκατάσταση του εμβληματικού καθεδρικού ναού έχουν ξεπεράσει τα

λίγες μόνο ώρες μετά την πύρινη λαίλαπα που κατέστρεψε σημαντικό τμήμα του ναού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών,

για την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων. Στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το γαλλικό λαό πάντως, ο πρόεδρος της Γαλλίας

επέμεινε ότι η αποκατάσταση του ναού είναι δυνατό να μη διαρκέσει πάνω από πέντε χρόνια.

Πολλές εύπορες οικογένειες της Γαλλίας έβγαλαν τα καρνέ των επιταγών: η οικογένεια Πινό, ιδιοκτήτρια του ομίλου Kering, υποσχέθηκε 100 εκατομμύρια ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε το παράδειγμά της η οικογένεια Αρνό, του ομίλου LVMH, που ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει 200 εκατομμύρια. Άλλα τόσα δίνει και η οικογένεια Μπετανκούρ-Μεγέρ, οι κληρονόμοι του κολοσσού L’Oreal.

Ο επιχειρηματίας Μαρκ Λαντρέ ντε Λασαριέρ της Fimalac θα συμμετάσχει στην προσπάθεια για την αποκατάσταση του βέλους του ναού με το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, όσα και η οικογένεια Μπουίγκ, του ομώνυμου ομίλου τηλεπικοινωνιών. Τα διπλάσια, δηλαδή 20 εκατομμύρια, προσφέρει η οικογένεια Ντεκό, μέσω της JCDecaux Holding.

Από το βράδυ της Δευτέρας, ο

είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει έναν πανεθνικό έρανο για την αποκατάσταση του γοτθικού ναού, μια προσπάθεια που εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη και μακροχρόνια. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν ακόμη τη μάχη με τις φλόγες, εταιρείες και ανώνυμοι πολίτες άρχισαν να καταθέτουν δωρέες, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο ιστότοπος του Ιδρύματος Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γαλλίας.

Μέσω αυτού του ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος (Fondation Patrimoine), ξεκίνησε ο έρανος που ήδη έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Για να αντιμετωπιστεί η ζήτηση τέθηκε σε λειτουργία άλλος ένας ιστότοπος (rebatirnotredamedeparis.fr/) υπό την εποπτεία του Κέντρου Εθνικών Μνημείων.

Μεταξύ των δωρητών είναι πολλές ενώσεις, ιδρύματα και εταιρείες – και όχι μόνο από τη Γαλλία. Ο πετρελαϊκός όμιλος Total ανακοίνωσε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ, η τράπεζα Credit Agricole, μέσω του ιδρύματός της, άλλα 5 εκατομμύρια, ενώ 10 εκατομμύρια δίνει η Societe Generale. Και το συνολικό ποσό αναμένεται ότι θα αυξηθεί κι άλλο, μετά την έκκληση που απηύθυνε στα μέλη της η γαλλική ομοσπονδία εργοδοτών. Έτσι, ο όμιλος λιανικού εμπορίου Casino (καταστήματα Franprix και Monoprix) θα στηρίξει επίσης ενώ ο όμιλος τηλεπικοινωνιών Cap Gemini χορήγησε 1 εκατομμύριο.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό είπε ότι η πόλη θα συμβάλει στην προσπάθεια με το ποσό

και σκοπεύει εντός των επόμενων εβδομάδων, να οργανώσει μια διεθνή διάσκεψη δωρητών. Η περιφέρεια του Ιλ ντε Φρανς θα αποδεσμεύσει άλλα 10 εκατομμύρια για να βοηθήσει την αρχιεπισκοπή να ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες αποκατάστασης.

Ακολούθησαν πολλές κοινότητες, περιφέρειες και συλλογικότητες απ’ όλη τη Γαλλία (Ρεν, Νάντη, Μπορντό, Τουλούζη…) που προσέφεραν μικρότερα ποσά, από 1,5 μέχρι 2 εκατομμύρια.

Η αλληλεγγύη έχει ήδη ξεπεράσει τα γαλλικά σύνορα: η εταιρεία Apple δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην αποκατάσταση αυτού του «συμβόλου ελπίδας», όπως χαρακτήρισε τον ναό ο

Τιμ Κουκ,

μέσω του Twitter. Η Βραζιλιάνα δισεκατομμυριούχος Λιλί Σαφρά έκανε μια «σημαντική δωρεά», αλλά δεν αποκάλυψε το ακριβές ποσό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Χένρι Κράβις, ο συνιδρυτής του επενδυτικού ταμείου KKR, σκοπεύει να δώσει 10 εκατομμύρια δολάρια.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, τοποθετήθηκε

όχι για τις ψήφους αυτή τη φορά αλλά για τις δωρεές των ευρωβουλευτών.

«Αυτή η πληγή στην καρδιά του Παρισιού θα θεραπευτεί. Με τη γενναιοδωρία μας. Με την αλληλεγγύη μας. Με αυτή τη δύναμη που μας φέρνει μαζί ενάντια στις αντιξοότητες και μας κάνει ένα μεγάλο έθνος» σχολίασε από πλευράς του ο υπουργός Εσωτερικών

που επισκέφθηκε την Παναγία των Παρισίων, ενώ η εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας

Assessing the damage at Notre Dame Cathedral – in pictures: https://t.co/2xHFZcwYOp “Charred debris litters the interior of the cathedral. Thankfully much of its stained-glass was not damaged” pic.twitter.com/Yx34sLJmWX

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷