Τυλιγμένη στις φλόγες η Παναγιά των Παρισίων - «Δε θα μείνει τίποτα»(vids)

401858.1

SHARE IT









Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq — Shiv Malik (@shivmalik) 15 Απριλίου 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 Απριλίου 2019

#NotreDame: 'The roof has entirely collapsed, there are flames coming out the back of the cathedral as if it was a torch'@charli, Journalist at France 24, at the scene of the fire. pic.twitter.com/2B0IrMiDcL — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 Απριλίου 2019