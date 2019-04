Σώθηκε από ολική καταστροφή το οικοδόμημα της Παναγίας των Παρισίων (vids)

401858.1

VIDEO Καίγεται η Παναγία των Παρισίων

» ανέφερε νωρίτερα η πυροσβεστική.

#Intervention en cours à #NotreDame

Un dispositif important est déployé. Merci de ne pas encombrer la ligne 18/112, laissez libre accès aux sapeurs-pompiers de Paris, pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions. pic.twitter.com/jRiHoNo6rf — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 15 Απριλίου 2019

Η περιοχή γύρω από τον καθεδρικό ναό έχει αποκλειστεί. Το Ιλ ντε λα Σιτέ, η νησίδα στον ποταμό Σηκουάνα όπου βρίσκεται η Παναγία των Παρισίων, εκκενώνεται, ανέφεραν νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.



σοκαρισμένοι, παρακολουθούν τις φλόγες να καταπίνουν την Παναγία των Παρισίων.



Κραυγές κατάπληξης και λυγμοί ακούγονται από το πεζοδρόμιο, όταν το βέλος του καμπαναριού, του ιστορικού μνημείου, καταρρέει ενώ η φωτιά κατατρώει τον ξύλινο σκελετό του.



Kάποιοι κλαίνε, άλλοι προσεύχονται, εκατοντάδες τουρίστες και Παριζιάνοι, αποσβολωμένοι, σοκαρισμένοι, παρακολουθούν τις φλόγες να καταπίνουν την Παναγία των Παρισίων.Κραυγές κατάπληξης και λυγμοί ακούγονται από το πεζοδρόμιο, όταν το βέλος του καμπαναριού, του ιστορικού μνημείου, καταρρέει ενώ η φωτιά κατατρώει τον ξύλινο σκελετό του.





The moment the spire collapses is heartbreaking #NotreDame pic.twitter.com/yovXxMg10Z — Daniel Schaefer (@DSchaeferEcon) 15 Απριλίου 2019

Europe is in mourning. #NotreDame pic.twitter.com/qKD7YG7uyc — Adrià Jaén i Cuenca (@adriajaencuenca) 15 Απριλίου 2019





Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq — Shiv Malik (@shivmalik) 15 Απριλίου 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 Απριλίου 2019

#NotreDame: 'The roof has entirely collapsed, there are flames coming out the back of the cathedral as if it was a torch'@charli, Journalist at France 24, at the scene of the fire. pic.twitter.com/2B0IrMiDcL — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 Απριλίου 2019