Συνελήφθη ο Τζούλιαν Ασάνζ ο ιδρυτής του WikiLeaks (video)

καθεστώς ασύλου το οποίο του παρείχε για επτά περίπου χρόνια.





«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία του Ισημερινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.



Η βρετανική αστυνομία διευκρίνισε ότι «εκλήθη στο εσωτερικό της πρεσβείας από τον πρεσβευτή, αφού η κυβέρνηση του Ισημερινού αφαίρεσε το άσυλο» που είχε χορηγήσει στον Τζούλιαν Ασάνζ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου ο Ασάνζ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το συντομότερο δυνατό.



Η αφαίρεση του ασύλου έγινε λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων των διεθνών συμβάσεων από τον Τζούλιαν Ασάνζ, διευκρίνισε ο πρόεδρος της χώρας Λενίν Μορένο.





WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019