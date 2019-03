Πληροφορίες για νεκρό στην επίθεση στην Ουτρέχτη- Πολλοί τραυματίες (video)

399484.1

σε συρμό τραμ στην Ουτρέχτη σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την ολλανδική αστυνομία.

Το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών στην επαρχία της Ουτρέχτης βρίσκεται πλέον

στην ύψιστη βαθμίδα (5).

τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό, με τις αρχές να παρακαλούν τους πολίτες να παραμείνουν στις κατοικίες τους ή σε κλειστούς χώρους. Η αστυνομία φαίνεται να αναζητεί ένα κόκκινο Renault Clio.





Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 Μαρτίου 2019

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 Μαρτίου 2019

"Several injured after shooting incident in #Utrecht, police say" https://t.co/c8yy6wlmxp — Ranjit Kanan Atman (@KananRanjit) 18 Μαρτίου 2019