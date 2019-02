Μια νεκρή και 12 τραυματίες σε συγκρούσεις στα σύνορα Βραζιλίας-Βενεζουέλας

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι κοντινού χωριού στα σύνορα, μέλη της φυλής Pemon, προσπάθησαν να εμποδίζουν τον στρατό ώστε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τους περίπου 30 κατοίκους να έχουν απαγάγει τρεις στρατιώτες.

Ο δήμαρχος της Gran Sabana, Εμίλιο Γκονζάλεζ, αναγνώρισε τη γυναίκα που δέχθηκε πυρά την Παρασκευή ως την Ζορίνα Ροντρίγκεζ, μέλος μιας αυτόχθονης κοινότητας της Βενεζουέλας.

3 Pemones Tribesmen wounded by gunfire from the Venezuelan army being treated in the hospital in Santa Elena de Uairén. Those who are more seriously injured cannot be treated as they don’t have enough supplies #Venezuela pic.twitter.com/lqSX62DLO3