Δύο νεκροί, 15 τραυματίες σε συγκρούσεις στα σύνορα Βραζιλίας-Βενεζουέλας

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι κοντινού χωριού στα σύνορα, μέλη της φυλής Pemon, προσπάθησαν να εμποδίζουν τον στρατό ώστε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Σ υγκρούστηκαν με τους εθνοφύλακες και τον στρατό της Βενεζουέλας που μετέφεραν τανκς στα σύνορα με τη Βραζιλία



Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τους περίπου 30 κατοίκους που ξεσηκώθηκαν μετά τους πυροβολισμούς να έχουν απαγάγει τρεις στρατιώτες.

Ο δήμαρχος της Γκραν Σαμπάνα, Εμίλιο Γκονζάλεζ, αναγνώρισε τη γυναίκα που δέχθηκε πυρά την Παρασκευή ως την Ζορίνα Ροντρίγκεζ, μέλος μιας αυτόχθονης κοινότητας της Βενεζουέλας.

BREAKING: #Maduro military OPEN FIRES on Venezuelans trying to cross the Venezuela/Brazil border for international humanitarian aid. A dozen injured, one dead. Per @washingtonpost THIS IS A DISGRACE. MADURO IS A DISGRACE.

3 Pemones Tribesmen wounded by gunfire from the Venezuelan army being treated in the hospital in Santa Elena de Uairén. Those who are more seriously injured cannot be treated as they don’t have enough supplies #Venezuela pic.twitter.com/lqSX62DLO3