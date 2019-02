Ντιμιτρόφ: Επισήμως Βόρεια Μακεδονία - Άλλαξε το προφίλ του στο Twitter

Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα πρέπει να αποστείλουν κοινή επιστολή προς τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες, στον οποίο και θα κοινοποιούν τη μεταξύ τους συμφωνία. To σχέδιο της κοινής επιστολής προς τον ΟΗΕ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, έχει ήδη συμφωνηθεί.



Στη συνέχεια, η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να ενημερώσει τον ΟΗΕ και όλους τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχει για την αλλαγή της ονομασίας και τις υπόλοιπες μεταβολές που επέρχονται βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών.



We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.