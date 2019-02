Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτήριο . Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

396236.1

Επισήμως, η κατάρρευση του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Καρτάλ, δεν αποδίδεται σε έκρηξη. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ωστόσο πληροφορίες σε σχέση με τα αίτια της κατάρρευσης.



Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας



#BREAKING A six storey building collapsed in Istanbul's Maltepe, reportedly after an explosion. 12 families were living in the building. It is not known how many people were in the building before the incident. pic.twitter.com/izk7a5gH4R — Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) February 6, 2019