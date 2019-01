Έτσι υποδέχτηκε ο πλανήτης την έλευση του 2019 (βίντεο)

#BonneAnnée2019 : Paris celebrated 2019 with a spectacular fireworks display at the Arc de Triomphe #HappyNewYear2019 #BonneAnnée2019 pic.twitter.com/yb5Yy2yOAT

🇧🇷 VIDEO: Fireworks lit up the night sky above Rio de Janeiro's famed #Copacabana beach as Brazil welcomed in the New Year #HappyNewYear pic.twitter.com/ZbdwDZz82i