ΗΠΑ: Για... 1 λεπτό υπέβαλε ο Τραμπ τα σέβη του στον Τζορτζ Μπους (βίντεο)

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την οικογένεια Μπους εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζορτζ Μπους και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έτρεφαν ιδιαίτερη… συμπάθεια ο ένας για το πρόσωπο του άλλου, με τον Μπους να μην ψηφίζει τον Τραμπ το 2016.

Η σορός του Τζορτζ Μπους θα βρίσκεται στο Καπιτώλιο

προκειμένου οι Αμερικανοί πολίτες να υποβάλουν τα σέβη τους. Στη συνέχεια, στον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, στην οποία θα παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και δεν θα εκφωνήσει ομιλία.

A 21-gun salute greeted the casket of George H.W. Bush as it arrived at U.S. Capitol, where the 41st president will lie in state ahead of Wednesday’s memorial service. https://t.co/bgNeGUsWIe pic.twitter.com/jpgb9taA7z