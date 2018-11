Ταινία καταστροφής στην Αλάσκα μετά το σεισμό: Εκτεταμένες ζημιές

391052.1

Για μεγάλες ζημιές σε υποδομές από τον ισχυρό σεισμό στην Αλάσκα κάνει λόγο ο υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς.

Tsunami warning issued after Alaska earthquake https://t.co/1vId3jsN0Z — Savannah Kerr (@kerr_savannah) 30 Νοεμβρίου 2018

More photos from friends. This one in wasilla about 10miles from us #Alaska #earthquake #tsunami pic.twitter.com/xyQ4hPsiPD — Midnight & M-Eight Gaming (@M2Gtv) 30 Νοεμβρίου 2018

A 7.0 earthquake that rocked Anchorage, Alaska caused a roadway near the Ted Stevens Anchorage International Airport to buckle and break apart. https://t.co/b0j5XMIQNL pic.twitter.com/xHbZsts8b1 — ABC News (@ABC) 30 Νοεμβρίου 2018

Highway exit ramp collapses



after 7.0 Anchorage, Alaska Earthquake.



Note the SUV stuck in the middle of roadway!



🌎#Alaska #Quake #FridayFeeling pic.twitter.com/ZD9DcOfFK3 — Tom Hall ☘ (@TomHall) 30 Νοεμβρίου 2018