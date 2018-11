Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε δύο επιθέσεις, δεκάδες τραυματίες (vid)

στο κινεζικό προξενείο στο Καράτσι του Πακιστάν την Παρασκευή, και σε μια αγορά στα βορειοδυτικά της χώρας,

τρεις ύποπτοι βομβιστές αυτοκτονίας, οι οποίοι επιτέθηκαν, σκοτώθηκαν πριν μπορέσουν να εισέλθουν στoυς χώρους του προξενείου, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Καράτσι.

Breaking: The Chinese consulate in Karachi, Pakistan, is under attack by gunmen. pic.twitter.com/BTrLECV0N7