Όχημα έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή των πρωθυπουργών Βρετανίας-Βελγίου

ουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.



Η αστυνομία ανέφερε ότι σήμερα Παρασκευή έγινε ένα ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Α7 κοντά στην πόλη Μονς.

Άλλα μέσα ανέφεραν ότι το ατύχημα έγινε όταν οι δύο πρωθυπουργοί κατευθύνονταν προς τη Γαλλία για να συναντήσουν τον πρόεδρο Mακρόν για μεσημεριανό γεύμα αλλά πιθανότατα το περιστατικό έγινε πριν την επίσκεψη των δύο πρωθυπουργών στο νεκροταφείο των πεσόντων του Ά Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή συμπληρώνονται 100 χρόνια από το τέλος του Ά Παγκοσμίου Πολέμου.

Report of a vehicle ramming the motorcade carrying British and #Belgian Prime Ministers on E42 highway near #Mons @theresa_may @CharlesMichel #belgium pic.twitter.com/5TpynGo2Ks