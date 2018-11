Βαρκελώνη: Λήξη συναγερμού στον σιδηροδρομικό σταθμό

"Λάβαμε ειδοποίηση γύρω στις 08.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρίας Adif εντόπισε με σκάνερ ένα αντικείμενο που μοιάζει με πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε βαλίτσα. Συνεχίζουμε τους ελέγχους", ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω Twitter.



Πληροφορίες κάνουν λόγο για ύποπτο αντικείμενο εντός χειραποσκεύης γυναίκας που ίσως έχει ήδη διαφύγει.

BREAKING: Police in Barcelona say they have evacuated two trains in the city's main station and are conducting explosives checks.