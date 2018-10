BBC: Nεκρός ο ιδιοκτήτης της Λέστερ – επέβαινε στο ελικόπτερο (vid)

387717.1

Video footage shows the current scene at the King Power Stadium in #Leicester after the helicopter of the club's owner Vichai Srivaddhanaprabha crashed outside. Pictures from Josh Marshall. pic.twitter.com/MinXYmWgNJ — ITV News Central (@ITVCentral) 27 Οκτωβρίου 2018

Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo — Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) 27 Οκτωβρίου 2018

Leicester City Football Club supporters fear the worst after club owner Vichai Srivaddhanaprabha’s helicopter crashed outside the King Power stadium https://t.co/wi6DT8kfVP pic.twitter.com/mjKlrgiHYN — TRT World Now (@TRTWorldNow) 28 Οκτωβρίου 2018